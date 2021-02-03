فيديو.. ولي أمر فتاة يتنازل عن مهر ابنته مقابل تحجيجها ووالدتها وأخواتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطرق أحد مأذوني الأنكحة لأغرب المواقف التي مر بها أثناء قيامه بعقد النكاح في العديد من المناطق على مستوى المملكة.

وقال: إن أغرب تلك الحالات وأكثرها ألمًا أنه ذهب لعقد نكاح فتاة، وكان والدها في المستشفى، وحينما ذهبوا إليه لأنه ولي الفتاة، إلا أنه تفاجأ بوفاته.

وأضاف المأذون أنه وجه الفتاة للذهاب إلى إحدى المحاكم ليبحثوا عن ولي لها ليتم إتمام العقد.

وأضاف في حالة أخرى أن ولي أمر الفتاة طلب من الزوج 14 ريالًا فقط من الفضة، مع أنهم كانوا من الأثرياء.

وفي حالة زواج أخرى ومن أغرب شروط الزواج تنازل ولي أمر فتاة عن مهر ابنته مقابل تحجيج خطيبته ووالدتها وأخواتها.

