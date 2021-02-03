توضيح من الشؤون البلدية حول نقل صوالين التزيين النسائية  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قرار إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية يتعلق بالمنشآت القائمة المرخصة لتصحيح أوضاعها.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه إشارة إلى ما تم تداوله عن إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية، نوضح أن قرار معالي الوزير الصادر في 28/ 1/ 1442هـ نص: “على المنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ إصدار القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة هذا النشاط”.