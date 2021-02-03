فيديو.. القبض على شخصين امتهنا سرقة المركبات بالجموم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة، اليوم الخميس، أنه تم القبض على شخصين قاما بسرقة المركبات في عدد من الأحياء.

وصرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء.

وأضاف الغامدي، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

