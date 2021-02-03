شكرا لقرائتكم خبر سلوكيات خاطئة بتجمعات المناسبات وراء ارتفاع إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 290 حالة، و3 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 368,945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 379 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن كثيرا من الحالات المرصودة أخيرا سببها ممارسة سلوكيات خاطئة في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، مضيفا «لا تجاملوا على حساب صحتكم، لسلامتكم وسلامة أحبابنا والمجتمع التزموا بتطبيق أعلى مستويات الاحترازات الصحية». ولفت إلى إجراء 51,597 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.