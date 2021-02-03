شكرا لقرائتكم خبر حملات لمتابعة تفعيل تطبيق «توكلنا» في الأماكن العامة والأسواق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جهات حكومية ذات علاقة في المناطق والمحافظات أمس الأول، عددا من الجولات الرقابية على المراكز والمنشآت التجارية لمتابعة مدى التزامها ومرتاديها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتفعيل تطبيق «توكلنا» للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وعملت الشؤون الصحية وأمانة تبوك بمساندة من الجهات الأمنية على مراقبة أسواق النفع العام، في حملات مستمرة بلا توقف كجزء من المسؤولية المناطة بها، للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن، وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لعملها في ظل الجائحة، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء أكانت شركات ومؤسسات أو أفراد، وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. وشددت على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق.

وفي الباحة نفذت الجهات جولات لمتابعة التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس بالمحال التجارية في المنطقة، وذلك من خلال تحميل تطبيق «توكلنا»، ولبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة.

وأوضح أمين الباحة الدكتورعلي السواط، أن على المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة تحميل تطبيق «توكلنا» في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء، إنفاذا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

في حين اشترطت إدارة تعليم منطقة عسير تفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول كل المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها.

وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني، أنه جرى توجيه فرق العمل في مداخل المنشآت إلى تطبيق الإجراءات والاشتراطات، وبما يسهم في الحد من مخاطر الموجة الثانية من الفيروس، ودعم تكامل الجهود في هذا الخصوص.