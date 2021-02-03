شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يستعرض خدمات البريد السعودي لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، يرافقه عدد من قيادات المؤسسة، وتخلله استعراض لأعمال المؤسسة وخططها المستقبلية في المنطقة.

واطلع الفيصل خلال الاجتماع على أعمال مؤسسة البريد السعودي في المنطقة، والتي تقدم خدماتها عبر 72 مكتبا موزعة على 17 محافظة بالمنطقة، وبحسب العرض فقد قدمت المؤسسة في العام الماضي الخدمة لـ3 ملايين و700 ألف عميل بالمنطقة، جرى خلالها إيصال الوثائق الحكومية ووثائق الخريجين، وإصدار تصاريح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستفيدين.

واستعرض أمير المنطقة خدمات المؤسسة التي تقدمها لضيوف الرحمن، ومن أبرزها: حج بلا حقيبة والعربات المتنقلة وخدمات الطرود وسندات الهدي والأضاحي والبريد الرسمي. وفيما يخص مبادرات المؤسسة خلال الجائحة نفذ البريد السعودي مبادرات لزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، وبالشراكة مع وزارة الصحة جرى تنفيذ مبادرة التوصيل الدوائي، وهي خدمة غير ربحية يوصل خلالها الدواء من المستشفيات إلى منازل المرضى، كذلك مبادرة توصيل سلال الغذاء لأسر شهداء الواجب.

وقدم أبانمي نبذة عن خطة المؤسسة المستقبلية، التي تتمحور في التوسع بالخدمات اللوجستية ودعم شبكات النقل وإنشاء مراكز للتوزيع وفروع جديدة متطورة في محافظات المنطقة.