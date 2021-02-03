شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على منطقتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تواجد السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

وكان المركز قد توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداءًا من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقع أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 13 مئوية.