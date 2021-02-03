شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مدربة تعلم مواطنة من حائل قيادة السيارة بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رصد مقطع فيديو، مصرية تعلم مواطنة في حائل قيادة السيارة؛ حيث ظهرت الأخيرة خائفة وتقود ببطء شديد.

وبدا في الفيديو، المواطنة تتنقل بين المسارات وفي النهاية استقرت وسط مسارين، فيما مزحت معها المدربة، قائلة:" أبشرك إنتي ماشية غلط.. طسي هنا يا طسي هناك.. امسكي لك مسار يا هذا يا هذا ".

وظهر في المقطع، المواطنة كانت خائفة أثناء القيادة، وتقول:" تلجت من الخرعة، والله إنك ما قصرتي، بس أنا ذروق يا بنات ".