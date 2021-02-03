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إغلاق 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، من إغلاق ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية و الحد من إنتشار ّ.

كما تمكنت وكالة البلديات من ضبط عاملين لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالعاصمة المقدسة.

وكانت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالدمام، قد أعلنت إغلاق "هايبر ماركت" ومحلات مجاورة له بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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