شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، من إغلاق ثلاث منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية و الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ّ.

كما تمكنت وكالة البلديات من ضبط عاملين لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية بالعاصمة المقدسة.

وكانت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالدمام، قد أعلنت إغلاق "هايبر ماركت" ومحلات مجاورة له بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية.