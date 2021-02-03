شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يعلق على واقعة تصوير مشهورة لابنتها بدورة المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء، مع بلاغ ضد سيدة مشهورة صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه.

وأضاف مركز العنف الأسري:" جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها "، ويأتي ذلك بعد ورود شكوى ضد مشهورة صوّرت جسد ابنتها بدورة المياه.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري حذر من تصوير الأشخاص دون رغبة منهم ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن فعل ذلك يعد أحد أنواع العنف، والتنمر الإلكتروني، وهو شكل من أشكال الإساءة النفسية التي نص عليها نظام حماية الطفل في مادته الثانية.