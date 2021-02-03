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أظهر مقطع فيديو صدم قائد سيارة متهور سيارة أخرى متعمدا على طريق الدائري الغربي في الرياض ومن ثم هروبه.
وبحسب الفيديو أجبر المتهور قائد السيارة الأخرى على الخروج من الطريق بعد مضايقته، وبعد عودته إلى الطريق مجددا صدمه.
وعرّض المتهور صاحب السيارة الأخرى للخطر، من خلال صدم مركبته من جهة باب السائق، في حين أوضح مصور المقطع أن السيارة صدمت سيارته أيضاً.
وتفاعل المرور مع التغريدة، ورد على صاحبها بعبارة “سيتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر متهور يصدم سيارتين عمداً على الدائري الغربي بالرياض ويهرب.. و”المرور” يتفاعل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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