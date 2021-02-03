«التعليم» توجه تعميمًا بشأن الإجازات المرضية للإداريين والمعلمين

أكدت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، ضرورة التقيد بمنصة (صحة) للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم.

و قالت الوزارة، في بيان، عبر حسابها على تويتر: تؤكد وزارة التعليم، على التقيّد بمنصة (صحة) للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية وغيرهم؛ على أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية، حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير، وتمنت الوزارة للجميع دوام الصحة والعافية.

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