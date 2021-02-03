القبض على مواطن ومقيم بمكة سرقا مركبات من أحياء المنطقة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سرقوا عددًا من المركبات من أحياء المنطقة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.