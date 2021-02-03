شرطة الرياض: ضبط مواطن اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات

ألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، مواطن في العقد السادس من العمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.