بالفيديو.. تقرير يوثق غياب الإجراءات الاحترازية بإحدى أسواق جدة التاريخية

رغمِ التنبيهات الصادرة من وزارة الصحة، والجهات ذات الصلة بأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية، فإن تقريرًا تليفزيونيًّا وثق غياب قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية بإحدى أسواق جدة التاريخية.

وبحسب التقرير الذي أذاعته قناة «الإخبارية»، فإن عددًا من الباعة عرضوا بضاعتهم في السوق، ولم يرتدوا الكمامة بالطريقة الصحيحة، ودون تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي السارية في المناطق كافة.

وكانت وزارة وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، استمرار تزايد الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (368945) حالة، من بينها (2159) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (379) حالة حرجة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كثيرًا من الحالات المرصودة مؤخرًا سببها ممارسات وسلوكيات خاطئة في التجمعات والمناسبات الاجتماعية، يجب علينا أن نلتزم بتطبيق أعلى مستويات الاحترازات الصحية؛ لضمان سلامتنا وسلامة أحبابنا وجميع أفراد المجتمع.

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