«ناجز» يوضح الإجراء المتبع حالة عدم وضوح منطوق الحكم أو حدوث خطأ

أكد المركز العدلي النموذجي «ناجز»، أنه يمكنك استخراج «صك إفراغ عقار» وإصدار الصك المراد إفراغه للمشتري بكل يُسر.

جاء ذلك، عبر حساب المركز بـ«تويتر»؛ حيث قال: عبر زيارتك لـ«ناجز»؛ بإمكانك استخراج صك إفراغ عقار وإصدار الصك المراد إفراغه للمشتري بكل يُسر.

وفي تغريدة أخرى، قال «ناجز»: في حالة عدم وضوح منطوق الحكم، يمكنك تقديم طلب عبر المركز لتقوم الدائرة القضائية بتفسير الحكم مع توضيح أسباب الطلب، وفي حالة وجود خطأ حسابي أو إملائي في صك الحكم يتم تقديم طلب تصحيح الحكم مع توضيح أسباب الطلب.

اقرأ أيضًا:

10 ملايين مستفيد من الخدمات العدلية عبر مركز «ناجز»