ضبط وافدات بهويات سعودية مزورة خلال زيارات تفتيشية بالرياض

نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء أمس ثلاث حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة على (معارض السيارات والمجمعات التجارية ومواد البناء والمطابخ واسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن) في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض.

وأسفرت الحملات عن إجراء ما يقارب من 800 زيارة تفتيشية وضبط 149 مخالفة وإنذارًا، أبرزها ضبط 3 عاملات وافدات يحملن هوية وطنية مزورة بالإضافة إلى إغلاق 13 محلًا لعدم تعاونها مع فرق التفتيش.

يُذكر أن جميع أعمال فرق التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد على نظام التفتيش المؤسسي «تمام»، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.