أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

ونفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري 6443 جولة رقابية رصدت من خلالها 34 مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار 572 إشعارًا ومخالفة بلدية ومصادرة 42997 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كل المطاعم والكافيات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

امير السيد

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