«توكلنا»: التطبيق يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

قالت إدارة «توكلنا»، إن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، مشيرة إلى أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأكد التطبيق أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وعبرت إدارة التطبيق عن أملها، في متابعة الجميع حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

وشكرت إدارة «توكلنا» جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.