اخبار السعوديه

«توكلنا»: التطبيق يواجه مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - الفريق التقني يعمل على إيجاد حلول جذرية

قالت إدارة «توكلنا»، إن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، مشيرة إلى أن الفريق التقني يعمل بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.

وأكد التطبيق أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وعبرت إدارة التطبيق عن أملها، في متابعة الجميع حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

وشكرت إدارة «توكلنا» جميع مستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كوفيد-19.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا