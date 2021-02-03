مصادر «عاجل»: تعميم من «التعليم» لمعلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية

أكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع الإدارات والمدارس الحكومية الابتدائية والمتوسطة للتعليم العام وتحفيظ القرآن بشأن إعلان خطة التطوير المعني لمعلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«عاجل»، إنه بالإشارة إلى تعميم الوزير والذي تضمن اعتماد العمل بالخطة الدراسية المطورة كمرحلة أولى للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام. وعليه حثت الوزارة معلمي ومعلمات الدراسات الإسلامية بالدخول إلى المنجز والتسجيل بالدورات.