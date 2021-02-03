توكلنا شرط لدخول المواقع بالرياض

اشترط عدد من المحلات التجارية والأسواق الكبيرة والمطاعم والمقاهي في الرياض إبراز تطبيق «توكلنا» كشرط أساسي لدخولها كإجراء احترازي، ضمن سلسلة من الاحتياطات التي يتوقع أن تعمم على كل المحلات ويتم التشديد على تطبيقها للحد من انتشار الفيروس.

ووجدت الإجراءات ارتياحا كبيرا من مرتادي هذه المواقع، كونها تساهم في الحد من التجمعات، وأن جميع مرتاديها آمنون بدرجة كبيرة، كون واجهة التطبيق تبين الحالة الصحية للمستخدمين. وفي حين تشترط محلات إبراز التطبيق مازالت أخرى لا تطبق هذا الإجراء، الذي من المتوقع تعميمه في الأيام المقبلة.

وتظهر الأكواد على واجهة التطبيق حين فتحه عدة ألوان تميز صاحب التطبيق، حيث يرمز اللون الأخضر الفاتح إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته أو مخالطته، أو أي شخص كان مصابا أو مخالطا وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس. في حين يرمز اللون الأخضر الغامق إلى أن المستخدم قد أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد -19). أما اللون البنفسجي فيوضح أن المستخدم إما قادم من إحدى الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المتحور أو الدول التي سُجلت فيها حالات من الفيروس المتحور، ولا يسمح له بإنهاء الحجر في الحالتين إلا عند ‏ظهور الحالة الصحية «لم تثبت إصابته». أما اللون الأزرق، فيوضح أن المستخدم قادم من سفر، وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام، أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، في حين اللون البرتقالي يوضح أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقًا للبيانات الرسميَّة التي تصل من وزارة الصحة، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة المنزل أو طلب أي نوع من التصاريح.

ويوضح اللون الأصفر أن المستخدم تم اكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة، ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الاحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة العمل. في حين يرمز اللون البني إلى أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفقا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة.