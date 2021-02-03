ترجمة رسائل الحرمين إلى 10 لغات

ويسعى المشروع إلى إنشاء تطبيق وموقع إلكتروني تفاعلي متعدد الصفحات مرتبط بنظام إدارة المكتبات بمكتبة الحرم المكي الشريف بالرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باللغتين العربية والإنجليزية متوافقة مع جميع الأجهزة، مع إنشاء عدد من الخدمات الإلكترونية وربطها بموقع الرئاسة. ـ
وتقرر إنشاء نظام ومنصة إلكترونية وتطبيق للهاتف الجوال تفاعلي تشاركي، وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسين الإدارة والأتمتة والاتصالات ومركزية المعلومات والبيانات في مجال التدريب بما يضمن تحقيق أتمتة كاملة للأعمال بين إدارة التدريب ومقدمي الخدمات التدريبية والمستفيدين بجودة وكفاءة عالية.
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