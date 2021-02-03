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ترجمة رسائل الحرمين إلى 10 لغات

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تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتنفيذ عدد من المشاريع التي تستهدف تطوير الخدمات، من أبرزها: «مشروع تشغيل اللغات المتعددة لترجمة الخطب بالمسجد الحرام»، وإنشاء منصة نظام التدريب الإلكتروني، إضافة لإنشاء موقع وتطبيق إلكتروني لمكتبة الحرم المكي الشريف. ـــــــــــــــــــــ خطب ودروس يهدف مشروع «تشغيل اللغات المتعددة لترجمة الخطب بالمسجد الحرام» إلى تقديم خدمات الخبراء والمختصين، والفنيين والمشرفين في اللغات المتفق عليها (10 لغات: الإنجليزية - الفرنسية - الأردية - الملاوية - الهوساوية - التركية - الصينية - البنغالية - الفارسية - الروسية)، وكل ما يكون من شأنه الإسهام في التنفيذ الملائم لإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية، والمتمثلة في الخطب، والدروس العلمية، والكتب، والكتيبات المختارة، والمنشورات. ـ

ويسعى المشروع إلى إنشاء تطبيق وموقع إلكتروني تفاعلي متعدد الصفحات مرتبط بنظام إدارة المكتبات بمكتبة الحرم المكي الشريف بالرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باللغتين العربية والإنجليزية متوافقة مع جميع الأجهزة، مع إنشاء عدد من الخدمات الإلكترونية وربطها بموقع الرئاسة. ـ

وتقرر إنشاء نظام ومنصة إلكترونية وتطبيق للهاتف الجوال تفاعلي تشاركي، وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات الإلكترونية وتحسين الإدارة والأتمتة والاتصالات ومركزية المعلومات والبيانات في مجال التدريب بما يضمن تحقيق أتمتة كاملة للأعمال بين إدارة التدريب ومقدمي الخدمات التدريبية والمستفيدين بجودة وكفاءة عالية.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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