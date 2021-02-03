إشارات استغاثة خاطئة تربك الموانئ وفرق الإنقاذ

عناصر الجهاز
علمت «دوت الخليج» أن الموانئ أصدرت النشرة التعريفة الخاصة بأجهزة الاستغاثة التي تعمل على تردد الطوارئ الدولي الصادرة من المركز السعودي للبحث والإنقاذ (SAMCC)، مؤكدةً أن الآثار السلبية من هذا النوع متمثلة في إشغال فريق البحث والإنقاذ، وأحياناً تعريض حياتهم للخطر، مبينةً في الوقت ذاته أن إشارات الاستغاثة الخاطئة تصدر بسبب عدم معرفة المستخدمين للتعامل مع بعض الأجهزة.
التعامل مع الأجهزة
عدم تشغيل جهاز الاستغاثة إلا في الحالات الحقيقية
التنسيق مع المركز السعودي للبحث والإنقاذ
إيقاف تشغيل جهاز الاستغاثة إذا عمل بشكل عرضي والإبلاغ
إعلان أن الإشارة صدرت بالخطأ
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