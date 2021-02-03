11% من سكان المملكة أصيبوا بكورونا دون أعراض

كشف مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث «KAIMRC» أن حوالي 11% من سكان المملكة أصيبوا بفيروس كورونا ، «COVID-19» دون أن تظهر عليهم أعراض.

وتمت الدراسة التي نُشرت في medrxiv

‏«the preprint server for Health Sciences» باستخدام الكشف عن المضادات المناعية للفيروس في الجسم في عدة مناطق بالمملكة. ووصل معدل اللاعرضيين إلى قرابة 20% في منطقة حائل و 18% في منطقتي مكة والقصيم و 15% في الأحساء و 5% في الرياض، و1.5%جازان.

طريقة الدراسة

أجريت الدراسة على حوالي 11703 عينات من مناطق مختلفة من المملكة منها 5395 عينة من الأشخاص الأصحاء الذين تبرعوا بالدم و 5877 عينة من مرضى بغير مرض كورونا، و400 عينة من أشخاص عاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى 19 عينة لمرضى كورونا كانت نتائجهم إيجابية لاختبار RT_pcr لعمل دراسة الانتشار المصلي «seroprevalence» والمقصود به «فحص استجابة المناعة في المجتمع» والذي يتم عبر جمع عينات من أفراد المجتمع في أوقات متفرقة من انتشار العدوى.

306 حالات

أعلنت وزارة الصحة، أمس تسجيل 306 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368945 حالة، من بينها 2159 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها 379 حالة حرجة. كما تم تسجيل 290 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 360400 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6386 حالة بإضافة 3 وفيات جديدة.

حالات بدون أعراض في 6 مناطق

الرياض

5.1%

جازان

1.5%

القصيم

18.4%

حايل

20.8%

الاحساء

14.7%

مكة المكرمة

18.8%