5 معدات تنقب دون ترخيص

ضبطت لجنة التعدين بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض أمس معدات مخالفة لنظام الاستثمار التعديني شمال طريق بيشة - الرياض على طريق «مكة - الرياض» تقوم بأعمال قطع الجبال بدون ترخيص نظامي.

وأكد مصدر لـ«دوت الخليج» أنه بعد ملاحظة إحدى المعدات محملة بقطع من الجبال في الموقع، وبعد تتبع مكان وزمان النقل والقطع، وجد 5 معدات من نوع «سكس» و«شيول» و3 (بوكلين) تستخدم لقطع الجبال وتحويلها لدفان يقودها وافدون، وتم حجز المعدات من قبل اللجنة بإشراف من المحافظ خالد العجمي.

وشدد المصدر أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال تقطيع الجبال إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية أو إمارة المنطقة.

وأضاف أن التوجيهات، تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف، وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي.