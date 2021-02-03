ضبط شخص اعتدى على فنيي خدمات الاتصالات

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.



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