السعودية اليوم / شرطة مكة: القبض على شخصين قاموا بسرقة المركبات في عدد من الأحياء // للصحف //



مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م واس

صرَّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم من القبض على مواطن ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المركبات في عدد من الأحياء، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

22:42ت م

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