السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 565 وفاة و 31596 إصابة جديدة بكوفيد 19



مدريد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 565 حالة وفاة و 31596 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2883465 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 60370 حالةً.

// انتهى //

22:27ت م

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مدريد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 565 حالة وفاة و 31596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2883465 حالةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 60370 حالةً.// انتهى //22:27ت م0231

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