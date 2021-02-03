السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 476 وفاة و 13189 إصابة جديدة بكورونا



روما 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 476 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الإصابات بالعدوى بلغت 13189 حالةً ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2583790 حالةً.

// انتهى //

22:26ت م

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روما 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 476 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 89820 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى أن الإصابات بالعدوى بلغت 13189 حالةً ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 2583790 حالةً.// انتهى //22:26ت م0230

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