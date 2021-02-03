السعودية اليوم / "الطيران المدني" تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها



الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

وجه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات

وشدّد معاليه على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، لاسيما أهمها المتمثل في الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر، ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقراتها، وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة، كما دعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الاحترازية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيراً إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة، التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

// انتهى //

22:25ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوجه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات السعودية بضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.وشدّد معاليه على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، لاسيما أهمها المتمثل في الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر، ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقراتها، وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة، كما دعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الاحترازية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيراً إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة، التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.// انتهى //22:25ت م0229

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الطيران المدني" تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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