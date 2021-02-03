

الرياض 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م واس

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطه، مواطن في العقد السادس من العمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، كما تم إخضاعه للفحص الطبي للاشتباه في معاناته من اعتلالات نفسية.

// للصحف // // انتهى //

22:25ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: ضبط شخص اعتدى على أحد فنيي صيانة خدمات الاتصالات // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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