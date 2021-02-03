السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 116,915 إصابة و 3,433 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 116,915 إصابة جديدة، و 3,433 حالة وفاة نتيجة

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 26,277,125 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 445,264.

// انتهى //

22:15ت م

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واشنطن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 116,915 إصابة جديدة، و 3,433 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 26,277,125 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 445,264.// انتهى //22:15ت م0224

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