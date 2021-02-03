السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ حملة لتحسين المشهد الحضري والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة أيام الماضية، حملة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري بوسط الدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس

وأسفرت الحملة عن إزالة 94 سيارة تالفة ومهملة، بالتعاون مع مرور وشرطة المنطقة الشرقية، بعد وضع ملصقات وإنذارات مسبقة بالإزالة، وذلك ضمن حملة شاملة تقوم بها في الخضرية بالدمام.

رصدت الأمانة 20 مخالفة، وأغلقت 10 ورش في الخضرية بالدمام، للتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، وعدم تقيد العاملين بلبس الكمام في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات، ووجود مساكن للعمال، الأمر الذي يعدّ مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية الميدانية لضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، داعيةً الجميع للتعاون والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز (940).

// انتهى//.

21:48ت م

0221



الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الثلاثة أيام الماضية، حملة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على مظاهر التشوه البصري بوسط الدمام، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن إزالة 94 سيارة تالفة ومهملة، بالتعاون مع مرور وشرطة المنطقة الشرقية، بعد وضع ملصقات وإنذارات مسبقة بالإزالة، وذلك ضمن حملة شاملة تقوم بها في الخضرية بالدمام.رصدت الأمانة 20 مخالفة، وأغلقت 10 ورش في الخضرية بالدمام، للتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، وعدم تقيد العاملين بلبس الكمام في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية واستخدام الارتدادات، ووجود مساكن للعمال، الأمر الذي يعدّ مخالف للأنظمة والاشتراطات البلدية، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية الميدانية لضبط المخالفين وتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة، داعيةً الجميع للتعاون والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز (940).// انتهى//.21:48ت م0221

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