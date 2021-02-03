

الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

أوضحت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق "توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، مقدمة شكرها لمستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

21:39ت م

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الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأوضحت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق يواجه حاليًّا مشكلة تقنية مؤقتة تسببت بانقطاعات في الخدمة، ويعمل الفريق التقني بشكلٍ متواصل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وسيجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق "توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص، مقدمة شكرها لمستخدمي التطبيق من جميع القطاعات على استمرارهم في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.// انتهى //21:39ت م0219

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة تطبيق "توكلنا" تعمل على معالجة المشكلة التقنية التي يواجهها التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.