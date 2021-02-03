

الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس

نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم, ثلاث حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن وفي مواقع متفرقة من العاصمة.

وأسفرت الحملات عن ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، حررت خلالها 149 مخالفة وإنذاراً، بالاعتماد على نظام التفتيش المؤسسي "تمام"، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.

// انتهى //

21:07ت م

0217





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الموارد البشرية بالرياض تنفذ 800 زيارة تفتيشية خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.