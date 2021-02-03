السعودية اليوم / لبنان تسجل 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3320 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 188824، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3315 حالة، بعد تسجيل 89 حالة وفاة.

// انتهى //

21:04ت م

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بيروت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 3320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 309162 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 188824، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3315 حالة، بعد تسجيل 89 حالة وفاة.// انتهى //21:04ت م0214

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