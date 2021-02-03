السعودية اليوم / المغرب تسجل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واس

سجلت المغرب 774 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8323، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 451780.

وذكرت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس بلغ 308398 شخصاً.

// انتهى //

20:46ت م

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الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 3 فبراير 2021 م واسسجلت المغرب 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضي، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 473047.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8323، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 451780.وذكرت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس بلغ 308398 شخصاً.// انتهى //20:46ت م0208

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