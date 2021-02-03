هل يجوز الزواج قبل سداد الدَّين بالنسبة للمدين؟.. المفتي يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

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نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم (الأربعاء)، مقطعًا صوتيًّا أوضح فيه المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الحكم الشرعي فيمن عليه ديون ويرغب في الزواج، وأيهما أولى.

وجاء ذلك ردًّا على شاب يسأل عن الحكم الشرعي حول مدى وجوب سداد الديون أولًا ثم الزواج أم يمكن الزواج ثم سداد الدين.

وقال المفتي: إن الحكم هنا يختلف فإذا كان أهل الدين لا يطالبونك به حالًا، ويرضون بالتأجيل وأنت تريد الزواج فتزوج، وأرجو الله أن يعينك على قضاء دينك.