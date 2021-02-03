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أمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من كورونا

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شكرا لقرائتكم أمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

أمانة الرياض تُغلق 68 منشأة تجارية خالفت إجراءات الوقاية من كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت أمانة منطقة الرياض خلال الـ48 ساعة الماضية 68 منشأة تجارية؛ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وطُبقت على المخالفين الغرامات بحدها الأعلى، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابيّة الهادفة إلى حماية السكّان من انتقال العدوى، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية.

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تنفيذ 7115 جولة رقابيّة:

وخلال اليومين الماضيين نفذت الأمانة 7,115 جولة رقابيّة، رصدت خلالها 1,417 مخالفة للاشتراطات الصحية، أبرزها تمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة الزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، ومزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة.

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إجراءات نظامية رادعة:

وأكدت أمانة الرياض أن جولاتها الرقابية اليومية مستمرة، وستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة في حال رصد أي تجاوزات لا تراعي الضوابط الصحية، مشددة على أهمية تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات والالتزام بتعليمات الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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