شكرا لقرائتكم خبر التذكير بالإجراءات الاحترازية موضوع خطبة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع بالأخطار التي تهدد سلامتهم، ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.يذكر أن الوزارة وجهت أئمة المساجد بتذكير المصلين بأهمية استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية والبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد.
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