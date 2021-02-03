رصد 42 مخالفة للاحترازات في متاجر وقصور أفراح حائل

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ونفذت الفرق الرقابية 920 جولة رقابية على المنشآت والمحلات والمراكز التجارية وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية.وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 42 مخالفة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق (بلدي 940).
إلى ذلك عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة المنطقة أمس الأول اجتماعه الأول برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس إبراهيم أبو راس، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمبنى الأمانة.
وأوضح أبو راس أن المجلس ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بتأسيس الشركة وما أنجز من قبل الأمانة في ملف تأسيس الشركة، كما أطلع المجلس على محددات وضوابط تأسيس الشركات البلدية، واستعراض مهام المجلس التأسيسي.
وبين أن المجلس اتخذ توصيات، منها جدولة أعمال المجلس في الجلسات المقبلة وفقا لمهامه، كما جرى اعتماد المهندس سالم السعدي أمينا للمجلس.
ماذا تستهدف الشركة؟
- تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية.
- تحقيق التوازن العمراني في المدينة.
- مشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية.
- مشاركة القطاع الخاص بمشروعات تعليمية وترفيهية ومشروعات النقل العام.
- تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية لنشاطات الشركة.
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