شكرا لقرائتكم خبر رصد 42 مخالفة للاحترازات في متاجر وقصور أفراح حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة الأسبوع الماضي 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمحلات والمراكز ‏التجارية وقصور الأفراح.

ونفذت الفرق الرقابية 920 جولة رقابية على المنشآت والمحلات والمراكز ‏التجارية وقصور الأفراح، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز ‏الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط 42 مخالفة، داعية ‏الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال ‏على الرقم 940 أو عبر تطبيق (بلدي 940).‏

‏إلى ذلك عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة المنطقة أمس الأول اجتماعه الأول ‏برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس إبراهيم أبو ‏راس، ‏بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمبنى الأمانة. ‏

وأوضح أبو راس ‏أن المجلس ناقش عددا من ‏المواضيع المتعلقة بتأسيس الشركة وما أنجز من قبل الأمانة في ملف تأسيس الشركة، كما أطلع المجلس على محددات وضوابط تأسيس ‏الشركات البلدية، واستعراض مهام المجلس التأسيسي.‏

وبين أن المجلس اتخذ توصيات، منها جدولة أعمال المجلس ‏في الجلسات المقبلة وفقا لمهامه، كما جرى اعتماد المهندس سالم السعدي أمينا للمجلس.‏

ماذا تستهدف الشركة؟