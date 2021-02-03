جولات رقابية مكثفة في نطاق 63 بلدية بالرياض

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وتتضمن الجولات الرقابية تحقق المراقبين من التزام العاملين والمرتادين بارتداء الكمامات، ووضع ملصق على الأبواب الخارجية يوضح إلزامية لبس الكمامة للزبائن، والتعقيم المستمر للأسطح التي تتعرض للملامسة المتكررة، وتوفير معقمات بأعداد كافية وفي أماكن بارزة داخل المنشأة، إلى جانب تأكدهم من تقيد المطاعم والكافيهات بتغليف طلبات السكان جيدا قبل تسليمها لمندوبي التوصيل لضمان نقلها بطريقة صحية وآمنة.وأكدت الأمانة أن كل المنشآت ملزمة بتحديد مواقع وقوف الزبائن من خلال علامات أرضية تضمن التباعد الجسدي، إضافة إلى أهمية تنظيم المرتادين بطريقة تمنع التزاحم، والمبادرة بالتوقف عن استقبال الطلبات في حال تزايد الأعداد لحماية السكان من انتقال العدوى.
كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية على مساكن العمالة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتوفر وسائل التعقيم والتهوية المناسبة، وأشعرت ملاك المساكن المخالفة بضرورة المسارعة في معالجة الملاحظات في مهلة لا تتجاوز اليومين لتفادي تطبيق العقوبات النظامية الصارمة.
وثمنت أمانة منطقة الرياض تعاون أصحاب المنشآت والسكان في الحفاظ على سلامة المجتمع، والتقيد بالإجراءات الصحية للحد من تفشي الفيروس، مؤكدة أن الالتزام بالضوابط والتعليمات واجب وطني، متمنية السلامة للجميع.
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