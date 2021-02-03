شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 4 قاعات أفراح مخالفة لاحترازات كورونا في صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة مساء أمس الأول، محلا تجاريا و4 قاعات للأفراح لمخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية وتطبيق الغرامات البلدية بحق صاحبها بعدما نفذت عددا من الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف أن الفرق الرقابية صادرت خلال تلك الجولات 65 كجم من الخضراوات والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، مؤكدا حرص إدارته على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بالمراكز التجارية والمحال والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية، وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق (توكلنا) وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج.

من جهة أخرى قدمت عيادات (تطمن) ومراكز (تأكد) في منطقة جازان خدماتها لـ174,241 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى أمس.

وبينت الصحة أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 57,205 مستفيدين، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز (تأكد) 117,036 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

يذكر أن عيادات (تطمن) تستقبل كل من يشعر بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، دون حجز موعد، فيما خصصت مراكز (تأكد) للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق (صحتي).