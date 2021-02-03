شكرا لقرائتكم خبر مسابقة لخدمة المجتمع بالجامعة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتستهدف المسابقة القيادات وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة السعودية الالكترونية بمختلف تخصصاتها وفروعها والجامعات الحكومية في المملكة، التي يدور موضوعها حول المحاور التالية: دور التخصصات المختلفة في تعزيز محاور رؤية المملكة 2030 «مجتمع حيوي» و»اقتصاد مزهر» و «وطن طموح»، ودور كليات الجامعة السعودية الالكترونية في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث، والتجارب المحلية والعربية والعالمية في المجالات المختلفة ومواءمتها للرؤية الوطنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجامعة السعودية الالكترونية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي المسابقة السنوية لخدمة المجتمع تحت عنوان: كيف يخدم تخصصك رؤية المملكة 2030، انطلاقا من أهداف الجامعة لبناء مجتمع معرفي متكامل ونقل المهارات المكتسبة وتعزيزها لدى منسوبيها، من خلال دعم الابتكار والإبداع، وذلك برعاية رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وتستهدف المسابقة القيادات وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة السعودية الالكترونية بمختلف تخصصاتها وفروعها والجامعات الحكومية في المملكة، التي يدور موضوعها حول المحاور التالية: دور التخصصات المختلفة في تعزيز محاور رؤية المملكة 2030 «مجتمع حيوي» و»اقتصاد مزهر» و «وطن طموح»، ودور كليات الجامعة السعودية الالكترونية في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث، والتجارب المحلية والعربية والعالمية في المجالات المختلفة ومواءمتها للرؤية الوطنية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة لخدمة المجتمع بالجامعة الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.