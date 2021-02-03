1.8 مليون ريال إعانات لطلاب نجران

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وأوضح تعليم نجران أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات ليناير 2021 تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت إدارة تعليم منطقة نجران ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات أمس الأول، مبلغ 1.896.916 ريالا في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة «تكافل».وأوضح تعليم نجران أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات ليناير 2021 تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية.

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