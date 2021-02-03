شكرا لقرائتكم خبر مجمع «إرادة» يوقف السماح بالتدخين بين المنومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عن البدء في تطبيق مشروعه الجديد (بيئة بلا تدخين) والذي يستهدف علاج الإدمان على التدخين بشكل كامل بين نزلائه في أقسام علاج الإدمان والأقسام النفسية، وكذلك نزلاء منزل منتصف الطريق للمتعافين من المواد المخدرة، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية، من خلال مساعدة المرضى على الإقلاع عن هذه الآفة خلال رحلة العلاج.

وأوضح المدير التنفيذي الدكتور محمد القحطاني خلال حفل تدشين المشروع الذي نفذته وحدة مكافحة التدخين بأقسام علاج الإدمان بالمجمع أن المشروع سيسهم في زيادة فعالية البرامج العلاجية للنزلاء فلا يكتفي بعلاجهم من إدمان المواد المخدرة، والأعراض النفسية فقط بل سيمتد لمساعدتهم للإقلاع عن التدخين الذي يعد في أحيان كثيرة مرحلة أولى للمرض.

وحدد المجمع تاريخ منتصف فبراير الجاري موعدا لبداية تنفيذ المشروع، والذي سينطلق بمرحلة تمهيدية للتدرج في إيقاف التدخين يتبعها التوقف التام داخل أجنحة التنويم، وذلك بالتزامن مع تقديم الأدوية المساعدة والخدمات العلاجية الأخرى كالعلاج النفسي غير الدوائي، والخدمة الاجتماعية والأنشطة وبرامج الترفيه والتغذية العلاجية.

وتضمن برنامج التدشين استعراض البرنامج العلاجي، ومشروع التحسين والذي قدم فيه الدكتور رعد الغامدي، والدكتورة صفاء صابر، والدكتور رياض النملة، شرحا توضيحيا للخطوات الفنية والإدارية للعمل، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.