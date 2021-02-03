مجمع «إرادة» يوقف السماح بالتدخين بين المنومين

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وأوضح المدير التنفيذي الدكتور محمد القحطاني خلال حفل تدشين المشروع الذي نفذته وحدة مكافحة التدخين بأقسام علاج الإدمان بالمجمع أن المشروع سيسهم في زيادة فعالية البرامج العلاجية للنزلاء فلا يكتفي بعلاجهم من إدمان المواد المخدرة، والأعراض النفسية فقط بل سيمتد لمساعدتهم للإقلاع عن التدخين الذي يعد في أحيان كثيرة مرحلة أولى للمرض.وحدد المجمع تاريخ منتصف فبراير الجاري موعدا لبداية تنفيذ المشروع، والذي سينطلق بمرحلة تمهيدية للتدرج في إيقاف التدخين يتبعها التوقف التام داخل أجنحة التنويم، وذلك بالتزامن مع تقديم الأدوية المساعدة والخدمات العلاجية الأخرى كالعلاج النفسي غير الدوائي، والخدمة الاجتماعية والأنشطة وبرامج الترفيه والتغذية العلاجية.
وتضمن برنامج التدشين استعراض البرنامج العلاجي، ومشروع التحسين والذي قدم فيه الدكتور رعد الغامدي، والدكتورة صفاء صابر، والدكتور رياض النملة، شرحا توضيحيا للخطوات الفنية والإدارية للعمل، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
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