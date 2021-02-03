شكرا لقرائتكم الموارد البشرية بالرياض تنفذ 800 زيارة تفتيشية خلال يوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03
الموارد البشرية بالرياض تنفذ 800 زيارة تفتيشية خلال يوم واحد
حررت خلالها 149 مخالفة وإنذارًا
متابعات الخليج 365 - واس
نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم, ثلاث حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن وفي مواقع متفرقة من العاصمة.
وأسفرت الحملات عن ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، حررت خلالها 149 مخالفة وإنذاراً، بالاعتماد على نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.
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