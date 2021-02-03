الموارد البشرية بالرياض تنفذ 800 زيارة تفتيشية خلال يوم واحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - واس

نفذ مفتشو ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم, ثلاث حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات الشريكة على معارض السيارات والمجمعات التجارية ومحلات بيع مواد البناء والمطابخ وأسواق الأسماك وبيع منتجات الدواجن وفي مواقع متفرقة من العاصمة.

وأسفرت الحملات عن ما يقارب 800 زيارة تفتيشية، حررت خلالها 149 مخالفة وإنذاراً، بالاعتماد على نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، الذي يقوم بأتمتة جميع أعمال التفتيش المكتبية والميدانية بمنظومة متكاملة.