الكويت تقرر إغلاق مراكز التسوق والمطاعم الـ 8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قررت الحكومة الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق الصالونات والنوادي بداية من الأسبوع المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام كويتية: إنه سيتم إغلاق مراكز التسوق والمطاعم الـ8 مساء بداية من الأسبوع المقبل بسبب كورونا.

وأوضحت وسائل إعلام في الكويت ، أن الحكومة تقرر فرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من خارج البلاد.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة الكويتية عن شهادات فحص كورونا (PCR) مزورة لقادمين من عدد من الدول، لاسيما مصر والمملكة المتحدة (لندن) والهند.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، قالت مصادر: إن هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا على متن الرحلات القادمة إلى البلاد رغم سلبية الفحص الذي يحملونه، حيث تبينت إصابة المواطنين بالفيروس نتيجة انتقاله من المسافرين على الرحلات القادمة من الدول غير المشمولة في قائمة حظر الطيران مع الكويت.

ماذا تعرف عن كورونا؟

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كوفيد-19″ هو مرض معدٍ يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا ولكن قد يُصاب بها بعض المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض خفيفة جدًّا.

‏أعراض فيروس كورونا:

ويتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد لدى شخص واحد تقريبًا من بين كل 5 أشخاص مصابين بمرض كوفيد-19 فيعاني من صعوبة في التنفس.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان.

وينبغي لجميع الأشخاص، أيًّا كانت أعمارهم، التماس العناية الطبية فورًا إذا أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة في التنفس/ ضيق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة.

ويوصى، قدر الإمكان، بالاتصال بالطبيب أو بمرفق الرعاية الصحية مسبقًا، ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة المناسبة.

