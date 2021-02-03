أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 6 مناطق.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية، تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، غدًا الخميس بمشيئة الله.

نشاط في الرياح:

كما توقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل مكة 35 درجة مئوية، بينما تسجل كل من طريف القريات 10 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

