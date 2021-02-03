إغلاق هايبر ماركت ومحلات في الدمام بسبب مخالفات التباعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

متابعات الخليج 365 - الدمام

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أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالدمام “هايبر ماركت” ومحلات مجاورة له بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

مخالفات للإجراءات الاحترازية:

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن مخالفات الإجراءات الاحترازية كان من بينها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية.

ونشرت الوزارة لقطات تبين عملية مباشرة الموقع وإغلاق الهايبر ماركت والمحلات المخالفة.

رقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع:

ووجه وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: إن ذلك التوجيه يأتي بهدف حماية الجميع ولأجل سلامتهم.



