اخبار السعوديه

إغلاق هايبر ماركت ومحلات في الدمام بسبب مخالفات التباعد

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم إغلاق هايبر ماركت ومحلات في الدمام بسبب مخالفات التباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-03

إغلاق هايبر ماركت ومحلات في الدمام بسبب مخالفات التباعد

المخالفات منها زيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية

متابعات الخليج 365 - الدمام

العناوين الفرعية

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالدمام “هايبر ماركت” ومحلات مجاورة له بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

مخالفات للإجراءات الاحترازية: 

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، أن مخالفات الإجراءات الاحترازية كان من بينها عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية.

ونشرت الوزارة لقطات تبين عملية مباشرة الموقع وإغلاق الهايبر ماركت والمحلات المخالفة.

التجارة 1 1

رقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع: 

ووجه وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: إن ذلك التوجيه يأتي بهدف حماية الجميع ولأجل سلامتهم.

 

شارك الخبر




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا